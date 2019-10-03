Омбудсмен рассказала об убийстве школьницы в Балашихе

Омбудсмен рассказала об убийстве школьницы в Балашихе
Фото: pixabay.com

Тело 15-летнй девочки нашли в заброшенном здании.

Об этом стало известно сегодня, 3 октября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова. Она рассказала, что подросток, которого подозревают в убийстве, воспитывался в благополучной семье, как и его жертва. Парень и девушка после школы не пошли не домой, а отправились на прогулку. По предварительным данным, они распивали пиво, общались, но в какой-то момент поссорились. Вспыльчивый школьник начал душить знакомую, а затем ударил ее несколько раз по голове кирпичом.

Девочка скончалась на месте от полученных травм. Подозреваемого задержали.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что прокуратура требует выплаты компенсации ребенку, у которого убили отца. По версии следствия, злоумышленники сильно избили отца ребенка, после чего вытащили его на лестничную площадку, где он скончался.

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