Житель Шлиссельбурга угнал три Lexus на 30 миллионов

В Петербурге задержали 45-летнего жителя Шлиссельбурга. Мужчину подозревают в причастности к трем угонам автомобилей Lexus.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Ущерб от действий предполагаемого угонщика составил 30 млн рублей, сообщает АБН.

Как полагает следствие, мужчина действовал вместе с сообщниками. Злоумышленники заверяли владельцев, что берут машины в лизинг. После чего авто похищали.

Целью угонщиков были автомобили марки Lexus LX 570. Похищения происходили в конце 2018 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали 37-летнего мужчину. Предположительно, он состоит в группе автоугонщиков. Полиция считает, что задержанный причастен к угону коммерческого автомобиля «КамАЗ» и иномарки Hyundai Solaris. Сообщники злоумышленника разыскиваются.