Полиция Петербурга вышла на след группы автоугонщиков

В Петербурге задержали 37-летнего уроженца закавказского государства. Его подозревают в причастности к группе автоугонщиков.

Мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. По предварительным данным, он связан с по меньшей мере двумя преступлениями, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как полагает следствие, в июне 2019 года он совместно с соучастниками похитил от дома 4 на Прибрежной улице коммерческий автомобиль «КамАЗ». Через неделю группа угонщиков совершила кражу иномарки Hyundai Solaris. Машина была припаркована у дома 1 по улице Камышовой.

Возбуждены уголовные дела по статье «кража». У мужчины дома проведены обыски. Правоохранители изъяли мобильный телефон и автомобиль подозреваемого. Разыскиваются другие участники группы угонщиков.

«КамАЗ» и Hyundai Solaris обнаружены и возвращены владельцам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у экс-игрока «Зенита» Максима Астафьева угнали автомобиль стоимостью 1,6 млн рублей.