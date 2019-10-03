У экс-игрока «Зенита» Астафьева угнали дорогую иномарку

Злоумышленники угнали новую иномарку «Тойота Рав-4» за 1,6 миллиона рублей у бывшего игрока «Зенита» Максима Астафьева.

Автоугон белой «Тойоты Рав-4» 2018 года выпуска произошел под окнами дома 59 по Варшавской улице, о нем сообщил владелец авто Максим Астафьев, сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам экс-игрока сине-бело-голубых, авто угнали примерно в четыре часа дня. Приехавшие на место стражи порядка установили, что камеры видеонаблюдения не фиксируют место стоянки.

Напомним, что 36-летний спортсмен играл за петербургский «Зенит» с 2000 по 2004 годы. С прошлого года футболист играет за областной «Ленинградец».

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге у «Доктора Борменталя» угнали Cadillac за 3 млн.