В Петербурге у «Доктора Борменталя» угнали Cadillac за 3 млн

Основатель клиники «Доктор Борменталь» Андрей Бобровский стал жертвой угона дорогой иномарки в Приморском районе Петербурга

Как стало известно GazetaSPb, угон иномарки Cadillac Escalade, принадлежащей известному врачу-диетологу, произошел в ночь на 2 октября на аллее Поликарпова в Приморском районе. Автовладелец оставил автомобиль буквально на 10 минут, пока совершал покупки в круглосуточной аптеке «Фиалка». Выйдя из аптеки, Бобровский обнаружил пропажу своего авто.

Стоимость ущерба от пропажи иномарки 2016 года выпуска врач оценил в три миллиона рублей.

Сотрудники полиции Приморского района проводят проверку по факту заявления, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что подросток из Выборга задержан при попытке угнать автомобиль.