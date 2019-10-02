В Петербурге у «Доктора Борменталя» угнали Cadillac за 3 млн

В Петербурге у &#171;Доктора Борменталя&#187; угнали Cadillac за 3 млн
Сотрудники полиции Приморского района проводят проверку по факту заявления. Фото: pixabay

Основатель клиники «Доктор Борменталь» Андрей Бобровский стал жертвой угона дорогой иномарки в Приморском районе Петербурга

Как стало известно GazetaSPb, угон иномарки Cadillac Escalade, принадлежащей известному врачу-диетологу, произошел в ночь на 2 октября на аллее Поликарпова в Приморском районе. Автовладелец оставил автомобиль буквально на 10 минут, пока совершал покупки в круглосуточной аптеке «Фиалка». Выйдя из аптеки, Бобровский обнаружил пропажу своего авто.

Стоимость ущерба от пропажи иномарки 2016 года выпуска врач оценил в три миллиона рублей.

Сотрудники полиции Приморского района проводят проверку по факту заявления, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что подросток из Выборга задержан при попытке угнать автомобиль.

"Доктор Борменталь" автоугон криминал петербург приморский район
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В Петербурге у «Доктора Борменталя» угнали Cadillac за 3 млн
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