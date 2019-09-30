Подросток из Выборга задержан при попытке угнать автомобиль

Автоугонщик был задержан и доставлен в отдел. Фото: pixabay

Автоугонщик был задержан и доставлен в отдел. Фото: pixabay

Бойцов Росгвардии вызвал хозяин автомобиля, когда он заметил что неизвестный человек сел в иномарку и пытается ее завести.

Как стало известно GazetaSPb, инцидент произошел в воскресенье, 29 сентября, возле дома 8 по проспекту Ленина в Выборге. Один из жильцов дома увидел из окна квартиры, как в его иномарку Нyundai Santa Fe садится неизвестный и пытается завести. Автовладелец сразу же вызвал бойцов Росгвардии, они за считанные минуты прибыли на место и застали угонщика прямо в салоне.

Автоугонщиком оказался 17-летний подросток, житель Выборга. Во время задержания он пытался завести двигатель при помощи соединения проводов зажигания напрямую. Отмечается, что подросток также разбил магнитолу.

Несовершеннолетний был задержан и доставлен в отдел. Сейчас устанавливается сумма причиненного им ущерба.

Ранее GazetaSPb сообщала, что любовница петербуржца оказалась автоугонщицей.