Любовница петербуржца оказалась автоугонщицей

Житель Петербурга обнаружил пропажу ключей и документов от Mercedes-Benz после ночи с незнакомкой. Иномарку нашли брошенной после ДТП.

Как сообщает GazetaSPb источник в правоохранительных органах, во вторник утром, 24 сентября, в полицию обратился 32-летний петербуржец с заявлением об угоне автомобиля марки Mercedes-Benz. По словам заявителя, автомобиль исчез с Лабораторного проспекта в период с 4 до 9 утра в тот же день.

Владелец угнанной иномарки рассказал правоохранителям, что накануне вечером он познакомился с девушкой, провел с ней ночь, а на утро обнаружил пропажу ключей и документов на иномарку, а также самого авто.

Позже автомобиль был найден на перекрестке Маршала Блюхера и Кушелевской дороги в Калининском районе после аварии. Уточняется, что в автомобиле никого не было.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге осудили скрывавшегося члена группы автоугонщиков.