В Петербурге осудили скрывавшегося члена группы автоугонщиков

Суд в Петербурге вынес приговор по делу Сергея Чураева. Он состоял в группе автоугонщиков, действующих в городе и Ленобласти до 2012 года.

Чураева приговорили к трем годам и шести месяцам в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Петербурга. Основная часть участников группы угонщиков была осуждена в 2015 году. Однако Чураеву все это время удавалось скрываться.

Он был задержан в Москве в 2018 году и привлечен к уголовной ответственности за угон автомобилей Renault и Chevrolet.

Суд установил, что Чураев состоял в преступной группе. Угонщики действовали на территории Петербурга и Ленобласти до июля 2012 года. Их главной целью были иномарки. Группу отличала высокая степень организованности, сплоченность и устойчивость.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителя Петербурга подозревают в причастности к серии автоугонов.