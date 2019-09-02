Петербуржца подозревают в серийном угоне, а его друга — в покупке психотропов

Одного из мужчин подозревают в серийном угоне автомобилей. Фото: pixabay.com

Одного из мужчин подозревают в серийном угоне автомобилей. Фото: pixabay.com

Фрунзенский районный суд рассмотрит дело двух петербуржцев. Их подозревают в угоне отечественного автомобиля.

По версии следствия, в августе 2017 года мужчины угнали машину, заправили её на ближайшей заправке и отправились колесить по городу. За бензин злоумышленники не заплатили, сообщает прокуратура Петербурга.

Автомобиль позже нашли в поселке Металлострой Колпинского района. Один из подозреваемых, как полагает следствие, продолжил угонять машины на территории Петербурга. Занимался он этим в течение года.

Второй в сентябре 2017-го был задержан за незаконное приобретение психотропных веществ в значительных размерах. Распространять его петербуржец, как считает следствие, не собирался.

Обвинительное заключение по делу утверждено прокуратурой Фрунзенского района Петербурга.

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