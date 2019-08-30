В Янино нашли семь угнанных Hyundai в одном месте

По подозрению в серии автоугонов задержали арендатора гаража, в котором стояли семь похищенных автомобилей марки Hyundai.

Как стало известно GazetaSPb, в пятницу, 30 августа стражи порядка задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в угоне автомобилей на территории Ленинградской области в составе организованной группы. Правоохранительные органы уже установили, что он причастен к угону авто с улицы Коллонтай 22 августа.

Позже выяснилось, что задержанный находится в стране нелегально. В отношении мужчины составили протокол по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания».

Также были задержаны еще двое уроженцев сопредельных государств, подозреваемых в причастности к серии угонов.

В арендованном одним из членов организованной группы гаража в Янино обнаружили шесть угнанных Hyundai Solaris и одна Hyundai Sonata. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.

Ранее GazetaSPb сообщала, что электрик напал на таджика в Купчино и угнал его машину.