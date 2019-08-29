Электрик напал на таджика в Купчино и угнал его машину

Электрик напал на таджика в Купчино и угнал его машину
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay.com

Дело о грабеже гражданина Таджикистана во Фрунзенском районе раскрыто. По подозрению в содеянном сотрудники правопорядка задержали электрика.

О случившемся приезжий сообщил в отдел полиции два дня назад, 27 августа. Неизвестный гражданин, применив физическую силу, отобрал у потерпевшего ключи от автомобиля Kia, после чего скрылся на нем в неизвестном направлении.

Как стало известно GazetaSPb, по факту разбоя возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры наказания.

В настоящее время подозреваемый задержан. Похищенное было изъято.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в бытовке в Новом Девяткино был найден труп. Тело женщины для установления причины смерти отправили в морг. Все произошло в среду, 28 августа.

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