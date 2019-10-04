В Петербурге задержали двоих подозреваемых в сбыте фальшивых денег

В Петербурге сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в сбыте поддельных купюр.

Проживающие в Ленобласти уроженцы Екатеринбурга и Псковской пытались сбыть пятитысячные купюры, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщается, что один из них пытался сбыть фальшивые 5 тысяч рублей курьеру по доставке суши у парадной дома 16 на улице Федора Абрамова. Кроме того, мужчина за два дня до задержания уже пытался сбыть поддельные 5 тысяч в двух продуктовых магазинах в Выборге, но продавцы поняли, что это подделка и отказались принимать фальшивые купюры.

Уроженец Екатеринбурга вместе с подельником хранил фальшивые купюры в каршеринговом автомобиле Volkswagen Polо.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге неизвестные преступники обманули «Сбербанк» и загрузили в банкоматы фальшивые банкноты. Общая сумма ущерба от их действий превышает пять миллионов рублей.