Лукашенко обратился к Зеленскому с просьбой помочь с ракетостроением

Лукашенко обратился к Зеленскому с просьбой помочь с ракетостроением
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: http://www.president.gov.by/

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь республике в отрасли ракетостроения.

«Если вы поможете, мы свой проект реализуем, уже совместный, за полтора-два года», — отметил Лукашенко, сообщает «Интерфакс».

Президент Белоруссии также подчеркнул, что в настоящее время проводится большая работа над развитием ракетостроения в Белоруссии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что белорусский президент Александр Лукашенко объяснил, что причиной закрытия границы с Украиной стал поток нелегального оружия через украинскую границу. Как заявил Лукашенко 3 сентября на конференции по борьбе с терроризмом, страна была вынуждена перекрыть украинскую границу «наглухо», даже еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который президент назвал «врагом номер один».

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