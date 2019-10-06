Скончался вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин

Евгений Бушмин ушел на 61-м году жизни после продолжительной болезни.

Сегодня 6 октября стало известно о кончине вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина, сообщил об этом глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко.

Политик рассказал, что Евгений Викторович был очень мужественным и сильным, что он долгое время сражался за жизнь, побеждал болезнь, но, к сожалению сегодня он скончался.

Бушмин занимался решением экономических вопросов, финансовых и всем, что связано с бюджетом.

Евгений Викторович Бушмин появился на свет 4 октября 1958 года в селе Лопатино Горьковской области. Получил образование в Горьковском государственном университете имени Н.И. Лобачевского, получил степень кандидата экономических наук. Начиная с 1989 года решал практические задачи рыночной экономики.

В 1993 годы был избран в качестве депутата Государственной думы в Сергачском избирательном округе. В период с 1996 по 1998 год был заместителем руководителя Государственной налоговой службы. С 1998 по 2001 год находился в должности заместителя министра финансов.

В последующие годы занимал пост сенатора от Нижегородской и Ростовской областей, а начиная с апреля 2013 года являлся заместителем главы Совета Федерации.