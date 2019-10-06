Бывшая глава МИД Испании считает, что США и Россия поменялись ролями

Бывшая глава МИД Испании считает, что США и Россия поменялись ролями
Владимир Путин. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Ана Паласио заявила, что действия Владимира Путина в Украине, Сирии и Венесуэле возрождают Россию как глобальную державу.

Экс-глава Министерства иностранных дел Испании заявила, что, по ее мнению, между Москвой и Вашингтоном произошла смена ролей на мировой арене. Так, она считает, что Россия совершает действия на пути к мировому лидерству, а США обратные действия, пишет Proejct Syndicate.

Также политик отметила, что поведение России в отношении Сирии, Африки и других регионов изначально расценивалось негативно, но теперь страну воспринимают как «подлинного посредника между мировыми силами».

Паласио отметила, что подписанная Владимиром Зеленским «формула Штайнмайера»- это очередная победа Путина, ведь она призвана урегулировать конфликт между странами, Украиной и Россией, а это в свою очередь поможет России восстановить отношения с Европой и США.

Также Паласио подчеркнула, что на перемены повлияло и поведение американских властей, еще при правлении Барака Обамы.

Ранее GazetaSPB сообщила, что украинцы митингуют против формулы Штайнмайера.

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