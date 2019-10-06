Украинцы митингуют против «формулы Штайнмайера»

На несогласованные митинги в Киеве и Харькове пришли тысячи людей.

Сегодня 6 октября Украина снова разразилась митингами. На этот раз причиной стало несогласие граждан с решением об обмене пленными по «формуле Штайнмайера». В Киеве и Харькове тысячи человек вышли на улицы выразить свою позицию и добиться от власти перемен, сообщает ТАСС.

Акцию протеста назвали так: «Движение сопротивления капитуляции». В Киеве она состоялась у монумента Независимости. Отличительным знаком протестующие выбрали желтый скотч — каждый участник должен носить его на руке. По словам пришедших, они радикально против «формулы Штайнмайера», ведь, по их мнению, она ведет страну к капитуляции и федерализации.

На улицах Украины по разным оценкам собрались от трех до десяти тысяч человек. В поддержу протестующих вышли также несколько представителей парламента от «Европейской солидарности», «Голоса» и некоторых национальных организаций.

Напомним, что формула Штайнмайера — это принцип урегулирования конфликта между Россией и Украиной, который предложил в 2016 году нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Основная ее идея в признании особого статуса за территорией Донбасса.

Ранее GazetaSPB сообщила о новом сервисе для геймеров, который начал действовать в России.