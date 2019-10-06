Новый сервис для геймеров открылся в России

Сейчас доступно уже более 100 игр.

В России заработал новый геймерский сервис GeForce Now, созданный американской технологической компанией Nvidia. Его основное преимущество заключается в том, что он расположился на «облаке», а это позволит даже компьютерам с очень маленькой мощностью и плохой видеокартой «тянуть» «тяжелые» компьютерные игры.

Пользоваться сервисом можно будет после приобретения ежемесячной подписки. Уже сегодня в нем доступны более 100 игр, но их аренда не предусмотрена. Так, за месяц использования нужно будет заплатить 999 рублей, за 6 месяцев — 4999, а целый год будет стоить 9999 рублей. Важно, что для начала оценить новый сервис можно бесплатно в течение двух недель.

Сервис сотрудничает с цифровыми дистрибьюторами Steam и Uplay.

Кроме того, в России уже поддерживается новая технология трассировки лучей (RTX), которая позволит игра, не покупая видеокарту GeForce RTX. Так, играть теперь возможно, используя обычный ноутбук или планшет.

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