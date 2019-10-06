Планами по развитию метро Петербурга поделился новый губернатор города

За следующие пять лет метро Петербурга станет больше. Фото: Pixabay

За следующие пять лет метро Петербурга станет больше. Фото: Pixabay

Александр Беглов рассказал, что в ближайшие пять лет изменится в инфраструктуре Петербурга.

Губернатор Санкт-Петербурга, во-первых, отметил, что на этой неделе завершилось формирование пятой линии на юге города и специалисты готовятся перейти к следующему проекту. По его словам, сейчас на стадии разработки находятся две станции Красносельско-Калининской линии — «Путиловска» (здесь планируется переход к станции «Кировский завод») и «Юго-западная». Эту информацию политик опубликовал в социальной сети ВКонтакте.

Кроме того, стало известно, что на Лахтинско-Правобережной также запланировано открытие двух станций — «Горный институт» и «Кудрово». Сейчас на первой ведутся строительные и инженерные работы, а станция «Кудрово» пока находится в разработке.

Помимо этого заявлены еще несколько новых станций: две остановки после «Беговой» — «Туристская» и «Шуваловский проспект». А «Василеостровская» и «Балтийская» пополнятся новыми вестибюлями.

Ранее GazetaSPB сообщила об открытии новых станций фрунзенского радиуса: «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушары».