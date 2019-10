Американские СМИ подсчитали число танков у России и НАТО

Журналисты из США выяснили, что у России в арсенале имеется больше танков, чем у всех государств, входящих в состав НАТО.

Как сообщает издание We Are The Mighty, ссылаясь на данные сайта Global Firepower, Россия обладает порядка 22 тысячами бронированных машин, при этом у стран Европы, которые входят в Североатлантический альянс, их всего немногим больше 11 тысяч. Если учитывать еще США и Канаду, то количество танков в НАТО достигает 18 тысяч. Наибольшим количеством танков из стран НАТО обладает Турция — 3,2 тысячи машин.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над РФ. По словам генерала Джозефа Данфорда, преимущество НАТО над конкурирующей Россией сократилось, поскольку Москва ведет себя все увереннее.