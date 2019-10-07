В МИД прокомментировали допрос российского депутата в США

В МИД прокомментировали допрос российского депутата в США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова / Фото: официальный сайт МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой.

Захарова отметила, что депутат Госдумы Инга Юмашева уехала в США на официальное мероприятие. Имеющиеся у Юмашевой документы подтверждали ее официальный статус.

«Не знаю, что может быть более серьезным, чем задержать представителя законодательной власти, провести беседу на уровне непонятных спецагентов и сделать какие-то предложения, которые выходят за какие-либо рамки», – сказала дипломат.

Напомним, 6 октября депутат Госдумы Инга Юмашева прибыла в Нью-Йорк с целью принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс». Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорку российского депутата и журналистку Ингу Юмашеву и допросил. Посольство РФ в США направило Госдепу ноту протеста из-за допроса депутата Госдумы Инги Юмашевой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке.

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