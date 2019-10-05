ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке

Российское посольство в США выразило ноту протеста в госдеп в связи с этим инцидентом. Фото: Pixabay

Российское посольство в США выразило ноту протеста в госдеп в связи с этим инцидентом. Фото: Pixabay

Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорку российского депутата и журналистку Инга Юмашеву и допросил.

«Она была задержана в аэропорту Нью-Йорка. Ее попросили пройти в отдельное помещение, и сотрудник ФБР, который представился, стал ее допрашивать в течение часа», — заявил российский посол в США Анатолий Антонов, сообщает РИА «Новости».

Он отметил также, что допрос длился около часа.

Депутат Госдумы Инга Юмашева прибыла в Нью-Йорк с целью принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс».

По словам Антонова, сотрудник американского ведомства также предлагал Юмашевой поговорить «в неформальной обстановке».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на заседании в Совета по безопасности ООН, которое состоялось в четверг 22 августа в Нью-Йорке дипломаты из России и США вступили в горячую дискуссии о гонке вооружений и угрозе ядерной войны.