На совете в ООН Россия и США поспорили о гонке вооружений

Российские представители уверены, что США провоцирует гонку отсутствием контроля над своими «геополитическими амбициями».

На заседании в Совета по безопасности ООН, которое состоялось в четверг 22 августа в Нью-Йорке дипломаты из России и США вступили в горячую дискуссии о гонке вооружений и угрозе ядерной войны.

Исполняющий обязанности на постпреда России при ОНН Дмитрий Полянский в своей речи отметил, что из-за разрыва американской стороной Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, под сомнение попало и соглашение об ограничении на стратегические наступательные вооружения, сообащет РИА Новости.

Также политик подчеркнул, что мир находится в шаге от вступления в неконтролируемую гонку вооружений, а причина – растущие геополитические амбиции Соединенных Штатов. Дипломат добавил, что согласно слова Дональда Трампа, страна готова к этой гонке.

Американские представители парировали, что они делают все, чтобы защититься от ракет, размещенных Россией и Китаем.

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