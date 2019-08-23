Британский премьер положил ногу на стол на встрече с Макроном

Британский премьер положил ногу на стол на встрече с Макроном
Жест политика сочли "шокирующим" Фото: Фото: Christophe PETIT TESSON / POOL / AFP

Борис Джонсон оперся ногой о журнальный стол во время дипломатической беседы с лидером Франции.

В Елисейском дворце прошла встреча двух лидеров, после которой скандальную подробность распространили СМИ. Так, издание The Business Insider сообщает, что инцидент произошел в самый разгар обсуждения.

Пользователи соцсетей раскритиковали поступок премьер-министра, назвав его «невежественным» и «грубым». В свою очередь даже Соня Пурнелл, которая заставляет биографию Бориса Джонсона, негативно отреагировала на такой жест политика, сказав: «Что, если бы Макрон закинул ногу на стол в Букингемском дворце?».

Макрон и Джонсон обсуждали уход Великобритании из Евросоюза. Британский премьер-министр выдвинул требование пересмотреть сделку по Brexit, в чем лидер Франции ему отказал. После чего, как подчеркивают очевидцы, нога оказалась на столе перед президентом Франции.

Ранее GazetaSPB сообщила об американских исследованиях, которые разрушают стереотип об «одиноких кошатницах».

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