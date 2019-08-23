Исследования разрушают миф об одиноких кошатницах

Американские ученые провели исследование, в котором выяснилось, что хозяева кошек не более депрессивны, чем все остальные.

Научный журнал The Royal Society опубликовал исследование, в результате которого стереотип об одиноких депрессивных хозяевах «сорока кошек» постепенно разрушается.

Эксперимент проводился среди четырех групп: владельцы кошек, владельцы собак, те, у кого есть и коши и собаки, люди без домашних животных. Каждая группа проверялась на реакцию на различные звуки, издаваемые собаками и кошками.

Результаты эксперимента показали, что хозяева кошек не являются более беспокойными или депрессивными по сравнению с остальными участниками исследования. В конце опубликованного исследовательского текста ученые подчеркнули, что более высокий уровень депрессии и тревоги в связи с близкими отношениями у людей, живущих с кошками обнаружен не был.

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