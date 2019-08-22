Тарантино впервые станет отцом

Автор кровавых бестселлеров станет родителем в 56 лет.

Квентин Тарантино знаменитый американский режиссер, автор таких фильмов как «Убить Билла», «Криминальное чтиво» и «Бешеные псы» станет впервые станет отцом в возрасте 56 лет. Об этом он и его жена Даниэла Пик недавно официально заявили СМИ, сообщает издание People.

Пара познакомилась в 2009 году в Израиле, несмотря на разницу в возрасте в 21 год, у Квентина и Даниэлы завязались романтические отношения.

Вскоре последовал разрыв, в 2015 году они снова сошли, а осенью прошлого года поженились. Этот брак для культового режиссера стал первым.

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