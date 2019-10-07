Замглавы МО «Народный» получил условный срок за мошенничество

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о мошенничестве при благоустройстве в МО «Народный». Заместитель главы местной администрации Кирилл Соловьев получил условный срок.

Суд приговорил его к 2,5 годам условно с испытательным сроком 1,5 года. Соловьев признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Соловьев — один из фигурантов дела о мошенничестве в муниципальном округе «Народный». Вторым обвиняемым проходит гендиректор ООО «Чистерра» Константин Попов. Согласно материалам дела, мужчины по предварительному сговору заключили контракт на уборку и содержание территории. Стоимость работ составила около 9,5 млн рублей.

Порядка 1 млн 792 тыс. были перечислены на счета различных юридических лиц и выведены в наличный оборот.