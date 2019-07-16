Уголовное дело замглавы МО «Народный» Соловьева ушло в суд

Невский районный суд Петербурга зарегистрировал дело в отношении заместителя главы муниципальной администрации МО «Народный» Кирилла Соловьева. Его подозревают в мошенничестве с госконтрактом.
Суд также рассмотрит дело генерального директора ООО «Чистерра» Кирилла Соловьева, сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
По версии следствия, Соловьев и Попов по предварительному сговору заключили контракт на уборку и содержание территории. Стоимость работ составила около 9,5 млн рублей.
Часть суммы, 7 млн 791 тыс. рублей, была переведена на счет ООО «Чистерра». Оставшиеся 1 млн 792 тыс. были перечислены на счета различных юридических лиц и выведены в наличный оборот.
Помимо этого, фигурантов дела подозревают в похищении 1 млн рублей по договору субподряда на содержание зеленых насаждений.
Соловьев и Попов находятся под подпиской о невыезде.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд в Петербурге рассмотрит дело о мошенничестве в МО «Смольнинское».