Суд в Петербурге рассмотрит дело о мошенничестве в МО «Смольнинское»

Суд зарегистрировал дело о мошенничестве в МО
Суд зарегистрировал дело о мошенничестве в МО "Смольнинское", Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге суд рассмотрит дело главы администрации муниципального округа «Смольнинское» Натальи Смирновой и гендиректора компании «Инвест+» Дмитрия Степанова. Их обвиняют в мошенничестве.

Уголовное дело зарегистрировано Куйбышевским районным судом. В суд оно поступило с ходатайством о рассмотрении в особом порядке, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, Смирнова в 2015 году обеспечила компанию «Инвест +» победой в конкурсе на благоустройство внутридомовых территорий жилых домов. Компания получила порядка 80 млн рублей. В том числе деньги за невыполненные работы и неиспользованные материалы — 8 млн 949 тыс. рублей.

Деньги Смирнова и Степанов по договоренности похитили, полагает следствие. Экс-глава МО «Смольнинское» получила 1 млн 401 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Куйбышевский районный суд принял решение отправить Наталью Смирнову под домашний арест до 26 сентября.

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