Деми Мур рассказала, кто изнасиловал ее в 15 лет

Изнасиловавший голливудскую актрису Деми Мур, когда она была в несовершеннолетнем возрасте, оказался владельцем ночного клуба в Лос-Анджелесе.

Со слов актрисы, собственная мать продала ее насильнику за 500 долларов. Тогда ей было всего 15 лет.

Актриса описывает в своих мемуарах, как мать водила ее по ночным заведениям. Женщина пыталась привлечь внимание мужчин подростком. Однажды к ним домой пришел пожилой житель, который изнасиловал ребенка. Их встреча завершилась вопросом: “Каково это — быть проданной за 500 долларов?”

В своих мемуарах она рассказала, что насильник был другом семьи. Вал Думас — грек, владевший популярным клубом La Cage Aux Folles, он скончался около 20 лет назад в возрасте 68 лет.

Комментируя тот день, Мур заявила, что мать не до конца осознавала, что происходит. Она добавила, что, возможно, это была не прямая сделка.

Ранее в GazetaSPb сообщали о прибытии актрисы в Северную столицу.