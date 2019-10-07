Депутат Максим Резник уходит с поста главы комиссии ЗакСа по образованию и культуре

Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник покидает пост главы комиссии Законодательного Собрания по образованию, культуре и науке.

«После дискуссии с Вячеславом Макаровым не вижу для себя возможности дальнейшего пребывания на должности председателя комиссии. Есть вещи поважнее важных постов»,— написал депутат в своем канале в Telegram.

Также он опубликовал свое заявление об уходе.

Ранее председатель ЗакСа Вячеслав Макаров на заседании парламента заявил, что «не может председатель комиссии по образованию и культуре зажигать на митинге с Навальным».

Напомним, Максим Резник принял участие в согласованном митинге «в поддержку политзаключенных» в Москве, где выступал и оппозиционный политик Алексей Навальный.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 1 мая, в ходе шествия по Невскому проспекту было задержано более 35 человек. Стало известно, что среди задержанных был депутат Законодательно Собрания Петербурга Максим Резник.