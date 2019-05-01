Максим Резник прокомментировал задержания на шествии 1 мая в Петербурге

Депутата ЗакСа Максима Резника задержали на шествии 1 мая. Фото: telegram /Максим Резник
Депутата ЗакСа Максима Резника задержали на шествии 1 мая. Фото: telegram /Максим Резник

Сегодня, 1 мая, в ходе шествия по Невскому проспекту было задержано более 35 человек. Стало известно, что среди задержанных был депутат Законодательно Собрания Петербурга Максим Резник.

Отметим, что ряд петербургских СМИ высказали предположение, что Максим Резник мог находиться во время первомайского шествия под воздействием наркотиков.

Сам Резник в комментарии Gazeta.SPb сообщил, что никаких наркотиков не употребляет, добавив, что во время шествия он был трезв и не понимает откуда у СМИ возникли такие предположения.

По словам Резника, все задержания, которые были проведены сегодня во время шествия, являются абсолютно неправомерными.

«При задержании бойцы ОМОНа порвали мне куртку, протащили меня головой по асфальту, но меня больше беспокоит, когда из отделов выпустят незаконно задержанных граждан? А их более 60-ти!», — сообщил депутат.

Напомним, что мирная демонстрации была согласована с городским правительством.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в сегодняшнем шествии, посвящённому празднику Весны и Труда приняло участие более 60 тысяч человек.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
1 мая задержание комментарий максим резник
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Максим Резник прокомментировал задержания на шествии 1 мая в Петербурге