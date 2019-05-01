Беглов и Макаров возглавили колону первомайского шествия в Петербурге

Шествие в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина
Шествие в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Сегодня, 1 мая, в 11 часов по Невскому проспекту началось шествие в честь Праздника Весны и Труда. Колону демонстрантов возглавили врио Губернатора Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

По данным местных СМИ в шествии принимают участие около 60 тысяч человек. Безопасность мероприятия обеспечивают сотрудники правоохранительных органов, в том числе бойцы ОМОНа.

Напомним, что с семи утра до двух часов дня движение транспорта по Невскому проспекту – от площади Восстания до Дворцовой будет перекрыто. В это же время нельзя будет проехать по Лиговскому проспекту – от улицы Некрасова до площади Восстания.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что сегодня, 1 мая, активисты движения «Петербург — город перемен!» провели акцию у монумента Героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Около 800 человек приняли участие в создании «живой открытки» с надписью: «Спасибо за победы».

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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