Коллеги Резника считают, что он должен остаться на посту

Члены комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного собрания выступили против ухода Максима Резника с поста председателя. С депутатами поговорила Gazeta.SPb.

«Максим Львович — профессионал. Его решение мне кажется эмоциональным. Надеюсь, что он его пересмотрит», — отметила заместитель председателя комиссии Анастасия Мельникова.

Депутаты отмечают, что Максим Резник соответствовал всем требованиям, необходимым для должности председателя. Он организовывал обсуждения, связанные с судьбой Казанского собора и другими спорными и острыми вопросами.

«Во всех таких случаях требуется приложение сил и таланта. Конечно, качества Максима Львовича вполне соответствовали посту председателя комиссии. Не надо из политических соображений покидать такой пост», — считает депутат, член комиссии по образованию, культуре и науке Алексей Ковалев.

Ковалев подчеркнул, что Резник, будучи депутатом, имеет право выступать на митингах и занимать определенную политическую позицию. Как председатель комиссии свои взгляды и работу он не смешивал, подчеркнул парламентарий.

Сам Резник давать развернутый комментарий отказался, заявив, что уже все сказал. О решение покинуть пост депутат сообщил 7 октября в своем Telegram-канале. Поводом для этого стали слова спикера Заксобрания Вячеслава Макарова. На заседании парламента он заявил, что председатель комиссии по образованию и культуре не может «зажигать на митинге с Навальным».