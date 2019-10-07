В Госдуме прокомментировали заявление США об угрозе «Северного потока — 2»

"Все знают, что Россия всегда выполняет свои обязательства, поэтому наш газ намного выгоднее", - отметил депутат. Фото: Nord Stream 2 AG

"Все знают, что Россия всегда выполняет свои обязательства, поэтому наш газ намного выгоднее", - отметил депутат. Фото: Nord Stream 2 AG

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал слова министра энергетики США Рика Перри об угрозе «Северного потока – 2».

«Северный поток — 2» минимум на 25—30% дешевле, чем СПГ, предлагаемый Соединёнными Штатами. И это огромные деньги с учётом того количества газа, которое потребляет Европа. Понятно, что европейские коллеги умеют считать и видят свою выгоду в газе из России, а не в СПГ из США», — отметил депутат, сообщает RT.

Ранее министр энергетики США Рика Перри заявил, что о запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.

Напомним, в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Новак допустил, что строительство «Северного потока-2» в обход Дании обойдется дороже.