Новак допустил, что строительство «Северного потока-2» в обход Дании обойдется дороже

Министр энергетики России Александр Новак стоимость газопровода «Северный поток — 2» вырастет, если Дания не даст разрешение на прокладку подводного участка.

При этом он отметил, что никаких противоречий, из-за которых может быть получен отказ нет, а также подчеркнул, что есть и другие варианты прокладки газопровода.

«Они просто несколько удорожат проект, и по времени на несколько месяцев дольше будет реализация», — пояснил Новак, сообщает радиостанция Business FM.

Дания — последняя страна Евросоюза, которая не согласовала маршрут «Северного потока-2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Минэнерго не исключили возможность строительства «Северного потока-2» в обход Дании.