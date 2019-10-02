В Минэнерго не исключили возможность строительства «Северного потока-2» в обход Дании

Александр Новак подчеркнул, что проект «будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка». Фото: Nord Stream 2 AG

Александр Новак подчеркнул, что проект «будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка». Фото: Nord Stream 2 AG

Россия рассчитывает, что «Северный поток-2» пройдет по заявленному ранее маршруту.

«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения, просто этот проект будет несколько дороже и будет несколько дольше по времени реализован», — заявил министр энергетики Александр Новак, сообщает ТАСС.

Дания — последняя страна Евросоюза, которая не согласовала маршрут «Северного потока-2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Украина может объявить войну России, если “Северный поток-2” так и не закончат.