Прокуратура требует закрыть хостел в Петербурге

Прокуратура требует закрыть хостел в Петербурге
По результатам проверки прокуратура предъявила в суд исковое заявление .Фото: pixabay

Прокуратура через требует прекратить деятельность хостела.

В ходе проверки выяснилось, что по адресу ул. Двинская, д. 10, корп. 2, в жилых помещениях на трех этажах автономное учреждение, созданное Местной администрацией МО МО Морские ворота, оказывает гостиничные услуги в хостеле «1-4 на Балтийской».

Организаторы хостела предлагают в сети «Интернет» проживание рядом с достопримечательностями столицы, с возможностью различных форм оплаты, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга.

В прокуратуре отметили, что эта деятельность противоречит целям создания автономного учреждения и закону.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что постоялец хостела в Петербурге госпитализирован после падения с трехъярусной кровати.

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