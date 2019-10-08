Прокуратура требует закрыть хостел в Петербурге

Прокуратура через требует прекратить деятельность хостела.
В ходе проверки выяснилось, что по адресу ул. Двинская, д. 10, корп. 2, в жилых помещениях на трех этажах автономное учреждение, созданное Местной администрацией МО МО Морские ворота, оказывает гостиничные услуги в хостеле «1-4 на Балтийской».
Организаторы хостела предлагают в сети «Интернет» проживание рядом с достопримечательностями столицы, с возможностью различных форм оплаты, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга.
В прокуратуре отметили, что эта деятельность противоречит целям создания автономного учреждения и закону.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что постоялец хостела в Петербурге госпитализирован после падения с трехъярусной кровати.