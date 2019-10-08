Два автомобиля столкнулись в ДТП на перекрестке в Петербурге

Пострадавших в ходе аварии нет. Фото: сообщество "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" соцсети ВКонтакте

Пострадавших в ходе аварии нет. Фото: сообщество "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" соцсети ВКонтакте

В одной из машин было двое детей, авария произошла на перекрестке Ушинского и проспекта Просвещения.

Около часа назад в Санкт-Петербурге неподалеку от метро Гражданский проспект произошла авария с участием двух легковых автомобилей марки Hyundai. Иномарки столкнулись на перекрестке Ушинского и Проспекта Просвещения.

Информацией и фотографией с место происшествия поделилась подписчица сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети ВКонтакте.

Автомобили задели друг друга передними краями капота. Обе машины пострадали: облетела краска, частично раскрошились передние части.

Сообщается, что в одном из Hyundai находились двое детей. В ходе дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет.

Ранее GazetaSPB сообщила о ДТП под Белгородом, в котором погибла женщина и несовершеннолетние мальчик и девочка.