Под Белгородом пьяный водитель насмерть сбил мать и двоих детей

Водитель был в состоянии алкогольное опьянения и не имел водительских прав.

Вчера вечером 7 октября под Белгородом на трассе Россошь — Старобельск — Лозная неподалеку от хутора Клиновый неизвестный в автомобиле российского производства сбил 38-летнюю женщину и двоих детей: 12-летнего мальчика и девочку 10 лет. Все трое скончались на месте, сообщил СУ СК России Белгородской области.

Водителя оперативно задержали по горячему следу. Известно, что он находится в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения ПДД управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сокрытием с места преступления, которое повлекло смерть троих человек.

Также сообщается, что водитель уже не в первый раз привлекается к административной и уголовной ответственности, ранее причиной была нетрезвая езда.

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