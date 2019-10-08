OZON выполняет требования бастующих работников

На счета курьеров вечером 7 октября поступили обещанные задолженности по зарплате.

Сотрудники OZON вчера вечером в 18:00 получили обещанную заработную плату, которую компания задолжала работникам. Утром того же дня на встрече профсоюзного комитета с менеджментом прошли переговоры, где и было назначено крайнее время возврата средств.

Помимо зарплатных выплат руководство компании письменно подтвердило, что выполнит и другие основные требования бастующих сотрудников.

В список требований вошла также компенсация топлива марки, соответствующей техническому регламенту автомобиля, отмена понижающих коэффициентов и штрафов, если произошла задержка доставки не по вине курьера и другое.

Переговоры и осуждение проходили вчера с 7 часов утра, а уже к 11 работники согласились прекратить забастовку и начать доставку заказов при условии выполнения их основных требований к руководству, сообщил GazetaSPB Антон Черепанов, активист профсоюза МПРА.

Напомним, что забастовка курьеров компании OZON началась в субботу 5 октября. В этот день сотрудники компании обнаружили, что из их заработной платы вычли от 5 до 30 тысяч рублей. Руководство OZON обвинило во всем сбой в системе и до последнего отрицало наличие забастовки.

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