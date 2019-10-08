Церковь Ингрии выберет нового епископа

Церковь Ингрии выберет нового епископа
Голосовать будут члены Синода. Фото: Pixabay

Действующий епископ покинет пост в следующем году.

Стало известно об уходе на пенсию действующего епископа церкви Ингрии Арри Кугаппи. Выборы нового епископа находятся процессе подготовки. Но дата уже назначена: выборы состоятся 19 октября 2019 года в Соборе святой Марии на Конюшенной улице, сообщает PiterTV.

Действующие епископ Арри Кугаппи был избран в 1995 году, он назодится в должности уже почти 24 года, а в 2020 году ему исполнится 67 лет. Такой возраст считается максимальным для главы церкви.

Уже известны кандидаты, претендующие на освобождающийся пост: секретарь прихода Кафедрального собора святой Марии , настоятель прихода в Губницах, настоятель прихода святого Иоанна в Саратове, а также настоятель прихода «Хаапкансгас», находящегося в деревне Юкки Всеволожского района.

Победителю нужно набрать более 50% голосов.

Процедура избрания будет выглядеть так: голосующие получат бюллетени с фамилиями кандидатов, напротив желаемой кандидатуры нужно будет поставить любой знак. Проголосовать можно будет только очно, а право голоса получили все 24 члена Синода.

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