В России создают судно, которое поднимет затонувшие корабли

Сейчас ведутся научные разработки, строительство запланировано на 2020 год.
Стало известно, что специалисты Санкт-Петербургского Крыловского государственного научного центра начали разработку универсального средства подъема разных объектов, которые когда-то затонули. В число таких объектов войдут, к примеру, корабли и подводные лодки.
Постройка нового судна запланирована на 2020 год, сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на одного из ученых, занимающихся новым проектом.
Главная цель создания нового судна — поднимать из-под воды разных плавательных объектов, которые могут навредить морской среде. Также новинка поможет в ремонте и монтаже трубопроводов.
Универсальное средство подъема разрабатывается в рамках проекта номер 23570. Конструкция будет иметь корпус катамаранного типа, а ее длина будет около 137 метро, в ширину судно достигнет примерно 36 метров, а его осадка приблизится к 7,5 метрам. Система грузоподъема, которую установят на судно, позволит поднимать объекты весом до 14 тысяч тонн.
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