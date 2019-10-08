Иномарка разнесла детскую площадку на Сизова

Во дворе дома №14 на проспекте Сизова на детскую площадку залетела черная иномарка.

О произошедшим рассказали очевидцы выложили фото с места происшествия в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП Петербург». По словам очевидце машина вылетела с парковки для инвалидов на газон, пробила ограждение детской площадки, снесла скамейку и бетонную урну. Видимо, водитель перепутал педали газа и тормоза.

К счастью в этот момент на детской площадке никого не было, но местные жители теперь боятся пускать детей на эту детскую площадку.

«Страшно представить, как этот человек по городу ездит, если со двора не выехать», — комментирует произошедшее пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb сообщалось о том, что ауди и КамАЗ перекрыли движение на выезде с моста Александра Невского.