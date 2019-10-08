Ауди и КамАЗ перекрыли движение на выезде с моста Александра Невского

Иномарка «подлезла» к большегрузу сбоку, в результате чего произошло столкновение, опечалившее не только владельцев транспорта, но и остальных автомобилистов.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 8 октября, утром, в Красногвардейском районе Северной столицы. Легковой автомобиль Audi стал инициатором столкновения с фурой. Об инциденте рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В результате аварии движение на этом участке дороги оказалось почти заблокировано. Интернет-пользователи в комментариях высказали мнение, что водитель грузовика не при чем — иномарка влезла в «слепую зону». По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала об аварии рядом со станцией метро «Гражданский проспект», на перекрестке Ушинского и Проспекта Просвещений.