Петербурженка снялась в шоу «Рогов в городе»

Женщине помогли поменять свой образ, чтобы она начала жизнь с чистого листа после развода с мужем.

Об этом стало известно сегодня, 8 октября. Обо всем сообщает PiterTV, ссылаясь на телеканал «СТС». Екатерина приняла участие в шоу, в рамках которого стилист Александр Рогов помог ей преобразиться. Женщина рассказала, что недавно развелась с мужем и до сих пор не может прийти в себя. Есть мнение, что новая одежда и эффектный макияж помогут ей почувствовать себя увереннее. Программу с петербурженкой покажут 13 октября.

Отмечается, что сняться может любая женщина, но прежде нужно пройти кастинг. Стилист сам приезжает к героине, разбирает гардероб и дает бесценные советы

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Максим Галкин посмеялся над шоу Леры Кудрявцевой. По мнению Галкина, первое место принадлежит детищу «Первого канала», сериалу «Знахарь». В комментариях к фото Лазарев не согласился с шоуменом, иронично отметив, что «Первый канал» «всегда объективен».