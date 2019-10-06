Максим Галкин посмеялся над шоу Леры Кудрявцевой

Ведущий высмеял не только коллегу по цеху, но и весь телеканал. Фото: Instagram

Ведущий высмеял не только коллегу по цеху, но и весь телеканал. Фото: Instagram

На своей странице в Instagram комик опубликовал ироничную картинку, в которой высмеивается передача «Секрет на миллион» и телеканал НТВ.

Подпись под картинкой гласит: «Мир ТВ глазами НТВ и объективность». На изображении — рейтинг передачи Кудрявцевой «Секрет на миллион», которая стала лидером в рейтинге телешоу отчественного ТВ. Не в последнюю очередь этому поспособствовал участник программы, Сергей Лазарев, который был весьма откровенным в ходе интервью.

По мнению Галкина, первое место принадлежит детищу «Первого канала», сериалу «Знахарь». В комментариях к фото Лазарев не согласился с шоуменом, иронично отметив, что «Первый канал» «всегда объективен».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о благодарности фанатам, которую выразил Сергей Лазарев, озвучивший в программе «Секрет на миллион» много личных деталей биографии.