Лазарев поблагодарил поклонников за поддержку после эфира на НТВ

Лазарев поблагодарил поклонников за поддержку после эфира на НТВ
Артист получил массу комментариев со словами поддержки и восхищения его искренностью. Фото: Instagram

В своем аккаунте в Instagram певец поблагодарил фанатов за сочувственное отношение и поддержку после откровений в телепрограмме «Секрет на миллион».

Сергей Лазарев поделился впечатлениями от комментариев, которые интернет-пользователи оставили певцу после его выступления в передаче «Секрет на миллион» на канале НТВ. В эфире программы артист рассказал довольно личные подробности своей жизни.

Так, Лазарев рассказал о рождении своей второй дочери. На это артист решался почти год. Кроме того, он поведал публике, что его родной брат пристрастился к наркотикам.

Сегодня, 3 октября, певец выложил фото в Instagram, в котором отметил, что эта программа не оставила равнодушными даже больше людей, чем выступление артиста на Евровидение. Он поблагодарил комментаторов за добрые пожелание и доверие тех, кто поделился своими историями из жизни.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о комментарии Сергея Лазарева относительно ссоры с Владом Топаловым.

инстаграм новости секрет на миллион Сергей Лазарев шоу-бизнес
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петергофе сражаются с наплывом китайских туристов
Лазарев поблагодарил поклонников за поддержку после эфира на НТВ
Тихвинская психбольница осталась без охраны
На открывшейся «Дунайской» протекает крыша
Брежнева впервые отреагировала на слухи об изменах Меладзе
Выступление в ПАСЕ главы российской делегации попытались сорвать
В Смольном объявили конкурс на реконструкцию петербургского СКК
«Игора драйв» опровергла причастность к «Формуле-1»