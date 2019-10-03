Лазарев поблагодарил поклонников за поддержку после эфира на НТВ

В своем аккаунте в Instagram певец поблагодарил фанатов за сочувственное отношение и поддержку после откровений в телепрограмме «Секрет на миллион».

Сергей Лазарев поделился впечатлениями от комментариев, которые интернет-пользователи оставили певцу после его выступления в передаче «Секрет на миллион» на канале НТВ. В эфире программы артист рассказал довольно личные подробности своей жизни.

Так, Лазарев рассказал о рождении своей второй дочери. На это артист решался почти год. Кроме того, он поведал публике, что его родной брат пристрастился к наркотикам.

Сегодня, 3 октября, певец выложил фото в Instagram, в котором отметил, что эта программа не оставила равнодушными даже больше людей, чем выступление артиста на Евровидение. Он поблагодарил комментаторов за добрые пожелание и доверие тех, кто поделился своими историями из жизни.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о комментарии Сергея Лазарева относительно ссоры с Владом Топаловым.