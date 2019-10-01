Лазарев прокомментировал ссору с Топаловым

Лазарев прокомментировал ссору с Топаловым
Лазарев рассказал о прошлых обидах на друга. Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey/

Певец рассказал, почему не общался с другом на протяжении нескольких лет.

Подробностями конфликта поделился Сергей Лазарев в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Он заявил, что не общался с Владом Топаловым после того, как распалась группа Smash. Певец назвал период довольно странным – между Лазаревым и Топаловым сложились напряженные отношения, так что разлад оказался странным, нервным и эмоциональным.

На протяжении пары лет бывшие друзья не разговаривали, а в СМИ строили догадки, почему так произошло.

«У нас были разные периоды жизни. Когда он и негативно обо мне отзывался, и какие-то пакости даже в прессе я о себе читал, из его уст»,

— рассказал Лазарев.

Недавно Регина Тодоренко выложила интервью с певцом, в рамках которого Лазарев также пообщался с Топаловым. Судя по всему, теперь они снова близки.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери.

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