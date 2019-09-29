Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери

Лазарев во второй раз стал папой. Фото: скриншот

Лазарев во второй раз стал папой. Фото: скриншот

Певец стал отцом во второй раз – он уже растит маленького Никиту.

Об этом стало известно сегодня, 29 сентября. Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион». Он признался, что год назад суррогатная мама родила ему малышку Анну. Девочка появилась на свет весом 3 килограмма 700 граммов. Сначала Лазарев хотел ее назвать Анастасией, но в последний момент передумал.

О рождении ребенка знали только самые близкие люди певца. Он признался, что поделился секретом с Владом Топаловым, который берег эту тайну от посторонних. Лазарев пояснил, что не хотел привлекать большого внимания к этому событию, поэтому молчал.

Напоминаем, что Никиту также выносила суррогатная мама – звезда воспитывает детей самостоятельно, он не сообщал о своем статусе.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Лазарев хочет начать все с начала с Кудрявцевой. В итоге оказалось, что все это – одна большая шутка, над которой посмеялись оба.