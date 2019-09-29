Лазарев хочет начать все с начала с Кудрявцевой

В итоге оказалось, что все это – одна большая шутка, над которой посмеялись оба.

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева приняли участие в съемках шоу «Секрет на миллион». В его рамках певец решил признаться, что якобы все еще любит бывшую пассию. Он признал телеведущую бросить мужа, семью и вернуться к нему. Подыгрываю Лазареву, Кудрявцева призналась ему в любовь и извинилась перед хоккеистом Игорем Макаровым. В итоге оба посмеялись над импровизацией.

Напоминаем, что звезды встречались четыре года. Их пара распалась, по какой причине – непонятно. Кудрявцева вскоре вышла замуж и родила девочку Машу, а Сейчас Лазарев самостоятельно воспитывает маленького Никиту. Певец и телеведущая хорошо общаются.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Лобода прокомментировала свою ссору с Лазаревым. Она сказала, что люди все разные и порой ведут себя очень странно, а также призвала Лазарева объяснить, что не так.